Politik in Mettmann Der Rettungsdienst wird teurer

Der Ausschuss für Feuerwehr, Ordnungsangelegenheiten und wirtschaftliche Betriebe hatte eine kurze letzte Sitzung des Jahres. Darin wurden ohne große Aussprache eine neue Abfallsatzung und eine neue Gebührensatzung für den Rettungsdienst beschlossen. Für den Rettungsdienst steigen die Gebühren in 2023 stark an, was auf neue Kreis-Vorgaben und den Ausbau eines Ex-Autohauses zur Interims-Wache zurückzuführen ist. Die Gebührensatzung (Entwässerung, Abfall, Straßenreinigung, Friedhof und Markt) steht unter Vorbehalt, da die Landesregierung an einem neuen Gesetz arbeitet.