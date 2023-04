Ausbildung im Kreis Mettmann Der neue Einstieg in den Polizeiberuf

Wer mit Abschluss der zehnten Klasse Sicherheit und Ordnung zum Beruf machen will, hat seit August 2022 einen neuen Weg in den Polizeidienst. Darauf weisen die Einstellungsberaterin der Kreispolizei, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, und ihre Kollegin Jennifer Sa Galante Baasch hin. In Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg in Hilden und dem Max-Weber-Berufskolleg in Düsseldorf werden im zweijährigen Ausbildungsgang „Fachoberschule Polizei“ (FOS Polizei) 16-, 17-Jährige gezielt auf das Duale Studium vorbereitet, das mit dem Traumberuf Polizeikommissarin/Polizeikommissar endet.