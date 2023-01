Nationalsozialismus in Mettmann Stolperstein erinnert an Karl Vögtel

Auf Initiative des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage wird am Donnerstag, 26. Januar, der nächste Stolperstein in Mettmann verlegt. Die Zeremonie startet um 14.30 Uhr in der Gruitener Straße vor der Hausnummer 4. Dieser Stolperstein trägt den Namen von Karl Vögtel. Der Künstler Gunter Demnig erinnert mit seinem Projekt Stolpersteine seit 1996 an NS-Opfer. Er wird den neuen Stolperstein in Mettmann persönlich verlegen.