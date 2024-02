Politik in Mettmann Der nächste Plan für das Peckhaus

Die Gerüchteküche glüht. Plant die Stadt heimlich eine B7n? Wird Metzkausen, Salamischreibe um Salamischeibe, zerteilt und versiegelt? Welche Zumutung kommt als nächstes? Formal hat der Ausschuss für Strategische Stadtplanung am Mittwochabend zwei Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Sie betreffen die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche zwischen der Peckhauser Straße und der L239 – die Freifläche neben Supermarkt und Discounter am Steinesweg im Süden und den Häusern an der Odenwaldstraße sowie dem Allgäuer Weg.