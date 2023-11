Ausbildung und Karriere in Mettmann Der Lockruf der FHDW: Campus-Day

Am Campus Mettmann gehören die Versicherungskonzerne ERGO und HDI, aber auch regionale IT-Unternehmen wie die MT IT Solutions aus Ratingen zu den Kooperationspartnern der FHDW. Geschäftsführer, Personaler und Studierende präsentieren ihre Unternehmen auf dem FHDW Campus Day am Samstag, 18. November an der FHDW in Mettmann, um für die jeweils im Januar oder Oktober startenden Studiengänge zu begeistern. „Hier können Studieninteressierte direkt mit ihren potenziellen Partnerunternehmen in Kontakt kommen, sich vorstellen und sich anschließend für eines unserer Studienprogramme bewerben. Man weiß schon nach diesen ersten Gesprächen mit Unternehmensvertretern, Studierenden und Professoren, was einem ein Studium an der FHDW bringt. Es kann der direkte Einstieg genau zu dem Job sein, der zu einem passt“, sagt Brandt.