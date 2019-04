Mettmann : Der Kommunalwahlkampf hat begonnen

Bürgermeister Thomas Dinkelmann will auf jeden Fall bei der nächsten Kommunalwahl wieder als Bürgermeisterkandidat antreten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann ANALYSE Bürgermeister Thomas Dinkelmann bläst der Wind derzeit stark ins Gesicht. Die Parteien denken bereits über mögliche Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020 nach.

Vieles von dem ist auf der Strecke geblieben. Die heftig diskutierte Netztrennung mit allen Begleit-Erscheinungen hat für großen Wirbel gesorgt. Das Thema ist noch nicht zu Ende diskutiert. Die Ergebnisse des Verkehrsentwicklungsplans sind für viele nicht zufriedenstellend. Hinzu kommen die unendliche Geschichte der Neandertalhalle, der mehr als holprige Startversuch zur Gesamtschule, der Streit um das Stadtlogo, die Personalnot in den Kitas, das Kindertheater um den Weinsommer und das Eigentor in Sachen Nazidemo. So richtig punkten konnte Dinkelmann noch nicht.