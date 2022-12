Wirtschaft in Mettmann Handel geht in eine starke Schlussrunde

Zwischen Darth Vader, dem Lord der dunklen Macht, und Michelle Obama, Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten, funkt es in diesen Tagen ziemlich. Natürlich nur auf den Bestseller-Listen des Weihnachtsgeschäftes in Mettmann. Beim noch jungen Lego-Shop Brick-x-Treme an der Johannes-Flintrop-Straße laufen alle Lizenzprodukte – von Star Wars, dem Krieg der Sterne , bis hin zu Harry Potter – besonders gut, wie Inhaber Michael Reif sagt: „Von den Umsätzen her haben wir unseren Umzug nach Mettmann nicht bereut.“ Und in der Buchhandlung von Rose Schlüter in der Königshofgalerie heißt es bei Michelle Obamas neuem Buch „Das Licht in uns – Halt finden in unsicheren Zeiten“ besonders häufig: „Wenn Sie es dann noch als Geschenk einpacken könnten!“