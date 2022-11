Advent in Mettmann : Der goldene Blotschenmarkt ist startbereit

Der Blotschenmarkt wird 50 – Gruppenbild mit Hauptsponsor: (v.l.) Corell Stähler, Florian Peters, Udo Tremel, Rudi und Bettina Barth, Gudrun Schmittat und Elmar Westermeyer von der Firma Eismann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zum 50. Mal öffnet einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Region am Freitag, 25. November. Erstmals erleuchten in diesem Jahr LED-Lichter den Platz.