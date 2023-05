Verkehr in Mettmann Der Düsselring macht Schlag(loch)zeilen

Zur Erinnerung: Seit 2017 steht der Düsselring in den Schlagzeilen. Dort sollte nicht bloß eine einfache Teerdecke aufgebracht, sondern die Straße von Grund auf erneuert und umgestaltet werden. Im Portemonnaie der Anlieger macht das einen gewaltigen Unterschied: Eine einfache Asphaltschicht zahlt die Stadt – aus Steuermitteln. An einem Vollausbau oder einer Umgestaltung müssen sich laut der Landesgebührenordnung die Haus- und Grundstücksbesitzer entlang einer Straße beteiligen. Da werden schnell viele tausend Euro an Gebühren fällig – jeweils abhängig von der Art des Projekts, der Größe und Nutzbarkeit des Grundstücks.