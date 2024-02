Polizei im Kreis Mettmann Der Cop Day soll für die Polizei begeistern

Doch das ist noch nicht alles: So stellt die Kreispolizeibehörde Mettmann im Rahmen eines neuen Veranstaltungsformats Jugendlichen den Polizeiberuf vor. Unter dem Motto „Cop Day“ sind dazu am 26. März alle Jugendlichen aus dem Kreis Mettmann, die die neunte Klasse einer Real- oder Gesamtschule, eines Gymnasiums oder einer vergleichbaren Schulform besuchen, eingeladen. Von 8.30 Uhr bis 16 Uhr wird den Jugendlichen praxisnah vorgestellt, wie der Polizeialltag aussieht. Für beide Termine wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder unter Tel. 02104 9822222.