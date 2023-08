Nahverkehr in Mettmann Der Bürgerbus Bus ist zurück

Ehrenamtliche Fahrer und Stamm-Fahrgäste atmen auf: Seit dem Wochenende ist der Bus vom Bürgerbus zurück. Drei Wochen lang stand das Fahrzeug in einer Werkstatt in Wuppertal, teilt Klaus Bartel vom Bürgerbusverein Mettmann mit. Gesucht wurde ein Fehler in der Elektronik. „Ende vergangener Woche war ein Fehler in der Abgasumkehr gefunden und die zur Reparatur notwendigen Ersatzteile angeliefert“, berichtet Bartel. Nun hat der Verein sein zum Jahreswechsel fabrikneu geliefertes Fahrzeug wieder zurück. Wichtig: Mit dem eigenen Bus ist der Bürgerbus Mettmann wieder barrierefrei unterwegs. Menschen mit Rollatoren können ab sofort wieder problemlos zusteigen.