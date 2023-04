Nahverkehr in Mettmann Bachlauf verändert am 1. Mai viele Bus-Routen

Buslinie O11 Die Busse enden in Richtung Hasselbeckstraße an der Haltestelle „Florastraße“. In Richtung Friedhof Lindenheide fahren die Busse ab der Haltestelle „Florastraße“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Hasselbeckstraße“, „Am Hügel“ „Kibbenheide“ und „Hassel“ in Richtung Friedhof Lindenheide entfallen.