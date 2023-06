Geflüchtete in Mettmann Der Abbau der Traglufthalle läuft

An der Laubacher Straße seien am 9. Juni die letzten Geflüchteten aus der als provisorische Sammelunterkunft hergerichteten Turnhalle ausgezogen, so die Stadt. Anfang 2022 war die Halle für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine hergerichtet worden. Dort lebten überwiegend Frauen gemeinsam mit ihren Kindern. Mittlerweile seien die Geflüchteten in anderen städtischen Unterkünften untergekommen oder in angemietete Wohnungen umgezogen.