Engagement in Mettmann Demokratiekonferenz gegen Rassismus im Alltag

Zum einen habe die Corona-Pandemie mit ihren Regeln und Verboten die Gesellschaft verändert. Zum anderen nehme die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu. Dazu werden Antisemitismus, Rassismus und Sexismus sowie in zunehmendem Maß unverhohlener Rechtsextremismus gezählt. All dies stelle eine Herausforderung für ein demokratisches Zusammenleben dar. Daher gehe die Konferenz der Frage nach, was es im Kreis Mettmann braucht, um Rassismus im Gesundheitswesen, im Bereich Bildung, in der Verwaltung und auf dem Wohnungsmarkt zu erkennen und diesem nachhaltig entgegenzuwirken.