Finanzen in Mettmann Defizit-Haushalt 2024/25 samt Steuererhöhungen beschlossen

Erschwert wird der Weg hinaus aus der Haushaltsmisere dadurch, dass in Mettmann mehrere Großinvestitionen anstehen. So wollen CDU, Grüne und SPD nach wie vor eine neue Gesamtschule bauen, die auf mindestens sechs Züge ausgerichtet ist. Daneben müssen zahlreiche Schulen saniert und modernisiert werden. Noch steht auch eine neue Feuerwache Am Peckhaus auf der To-Do-Liste. Die in weiten Teilen marode Infrastruktur in Mettmannen – Straßen und Kanäle – muss saniert werden. Am Baubetriebshof uns anderswo seien die Bedingungen des modernen Arbeitsschutzes zu erfüllen.