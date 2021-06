Mettmann : Erweiterung der Sperrstunde wieder in der Diskussion

Mettmann Die Sperrstunden-Debatte könnte neu in Gang gesetzt werden. Gewünscht wird für die Außengastronomie, bis Mitternacht öffnen zu können. Im vergangenen Sommer scheiterte die gleiche Idee am Protest der Anwohner.

Im Haupt- und Finanzausschuss, der am Dienstag, 15. Juni, in der Neandertalhalle tagt, geht es unter anderem um eine Verlängerung der Öffnungszeiten für die Außengastronomie während der Sommerzeit. Die CDU-Fraktion mit ihrem Vorsitzenden Fabian Kippenberg beantragt, den Gastronomen hier in Mettmann mindestens für die Zeit des jetzt laufenden EM-Fußballturniers, aber eigentlich am besten gleich für den kompletten Sommer 2021, die Öffnungszeiten für die Außengastronomie bis Mitternacht zu erlauben.