Entwicklung der Schullandschaft in Mettmann Nächstes Kapitel bei KGS-Ausbau und OGS-Betreuung

Nach Aussagen des Schulamtes und der Stadt wird es zukünftig flächendeckend keine OGS als so genanntes Additiv, also Unterricht vormittags und OGS-Betreuung nachmittags, mehr geben. Die moderne Pädagogik sieht für alle Schulen den „rhythmisierten Ganztag“ vor – zur Vorbereitung dieser Methode wird vorbereitend zeitnah an der KGS ein Workshop durchgeführt. Ebenso sollen, so führt Sabine Melka aus, auch alle Schulen inklusiv unterrichten, Schulen des gemeinsamen Lernens werden und mit Blick auf diese Entwicklung mit Differenzierungsräumen und ähnlichem ausgestattet sein. „Erforderliche räumliche Bedarfe kann das AOK-Gebäude – selbst bei kompletter Nutzungsmöglichkeit – nicht abdecken“, sagt die Schulleiterin. Kurzum: „Wenn es also nicht möglich ist, das AOK-Gebäude als Zwischenlösung zu nutzen, sondern dies bereits die Endlösung ohne darauf folgenden Umbau mit Erweiterung des Bestandsgebäudes darstellen soll, steht das AOK-Gebäude für uns nicht zur Diskussion.“