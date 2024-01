Mobilität in Mettmann ADFC Neanderland bei Erörterungstermin zu L239 eingeladen

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beginnt im Februar in Ratingen der Erörterungstermin mit dem Vorhabenträger, Vertretern von Trägern öffentlicher Belange sowie Einwenden. So sollen die für die Entscheidung erheblichen Fakten und Gesichtspunkte geklärt werden. Der Termin ist nicht öffentlich, aber der ADFC-Ortsverband Neanderland hat eine Einladung ergattert, wie Mitglied Jens Reiter informiert. „Davon sind wir positiv überrascht.“ Mittwochmorgen Punkt zehn Uhr in Ratingen zu sein, sei für Berufstätige zwar nicht einfach, aber organisierbar.