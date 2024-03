Stadtbild in Mettmann Das Türmchen treibt es auf die Spitze

„Hatte das Türmchen in letzter Zeit keine Turmspitze?“ fragte sich Ingo Grenzstein, der Schriftführer der „Medamana“, der Zeitschrift der Bürger- und Heimatvereinigung „Aule Mettmanner“, als er eine E-Mail von Dr. Yasmin Renges erhielt. Die Stadtkonservatorin regte nämlich an, in der „Medamana“ darüber zu berichten, dass auf dem Haus am Markt, der Kneipe „Zum Türmchen“, nach mehr als zwölf Jahren endlich wieder eine neue Spitze aufs kleine Türmchen montiert wurde. Die Spitze war 2011 abgebaut worden, weil im Zuge von Dacharbeiten festgestellt worden war, dass die Standfestigkeit nicht mehr gegeben war.