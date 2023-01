Statistik für die Kreisstadt Das sind die beliebtesten Baby-Namen in Mettmann

Die Geschehnisse in der Stadt werden auch statistisch erfasst. So beispielsweise bei Geburten, Vornamen und Hochzeiten. Emilia und Lukas waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Kindernamen in Mettmann. Das geht aus der Jahresstatistik des Standesamtes hervor. Auf Platz zwei der beliebtesten Namen für Neugeborene folgten Emily und Oskar, Platz drei belegten Charlotte und Felix. Bei den Zweitnamen lagen Marie und Alexander ganz vorne.