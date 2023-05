Gleichstellung in Mettmann Das Rathaus ist überwiegend weiblich

In Mettmann müssen Männer weiterhin gefördert werden, wenn sie pädagogische Berufe ergreifen möchten oder sich stärker in die Familien- und Sorgearbeit einbringen wollen. Dies stellt der aktuelle Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung fest, der am Dienstagabend im Ausschuss für Verwaltung und Digitalisierung diskutiert wird.