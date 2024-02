Rausch in Mettmann Das Ordnungsamt soll künftig Kiffer kontrollieren

Das Ordnungsamt Mettmann hat jetzt schon zu wenig Personal, um alle Aufgaben, zu denen es gesetzlich verpflichtet ist, erfüllen zu können? So hat es der neue Leiter des Ordnungsamtes, Marcel Neubauer, bei seinem Antrittsbesuch im Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten berichtet. Nun, besser wird es nicht – ganz im Gegenteil. Der Konsum von Cannabis soll ab 1. April unter bestimmten Umständen legal sein. Das Recht auf Rausch haben ab dann Erwachsene, jedoch nicht an jedem Punkt der Stadt. So soll es unter anderem Verbotszonen in der Nähe von Einrichtungen geben, die von Kindern und Jugendlichen besucht werden.