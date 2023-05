Seniorenkleidung in Mettmann Modemobil bietet individuellen Service

„Ich suche eine lange luftige Hose und ein Oberteil, das auch gerne farbenfroh sein darf“, sagt Ursula Ulwig. Vielleicht gibt es hier etwas nach ihrem Geschmack, denn in Mettmann findet sie ansonsten keinen Bekleidungsladen, der ihr zusagt, erzählt die Seniorin. Deshalb ist sie heute beim AWO-Treff in Mettmann. Dorthin ist das Modemobil am Montag mit der neuen Kollektion gefahren. Es war das erste Mal, dass der Laden auf Rädern zum AWO-Treff kam.