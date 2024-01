Engagement in Mettmann Das Kaufhaus der Mettmanner kommt in die Klemme

„Noch kommen wir über die Runden“, sagt der Leiter des Sozialkaufhauses, Alexander Melskotte. Die Ehrenamtlichen federn Vieles ab, die Festangestellten schultern zusätzliche Arbeit. Was liegen bleibt, muss eben am nächsten Tag erledigt werden. Doch wenn 2025 in ähnlichem Umfang eingespart werden würde – also statt heute zwölf nur noch neun AGH-Kräfte mitarbeiten dürften, müsste sich das Kaufhaus verkleinern. Spätestens dann würden das die Kunden empfindlich zu spüren bekommen.