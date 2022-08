Jugend in Mettmann : Wer gibt Kindern aus Problemfamilien Halt?

Jugend in Mettmann

Mettmann Manchmal können Eltern für ihre Kinder nicht mehr sorgen. Dann entscheidet das Jugendamt oft, die Kinder zu Pflegeeltern zu geben. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe werden Ehepaare gesucht.

Die Stadt Mettmann sucht Pflegeeltern. Sie sollen auf Dauer oder für einen begrenzten Zeitraum Kindern einen sicheren Ort und ein Zuhause schaffen. „Wir suchen Verlässlichkeit, Geborgenheit und Belastbarkeit, unbefristet in Vollzeit und auf Dauer. Wir bieten Bereicherung des familiären Zusammenlebens, neue Herausforderungen, eine intensive gemeinsame Zeit und professionelle Unterstützung“, wirbt Jugendamtsleiter Stephan Paas.

Es gibt viele Situationen, durch die leiblichen Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder altersgemäß zu erziehen, zu betreuen und zu versorgen. Die Betroffenen werden in dieser für sie nicht einfachen Zeit intensiv durch die Mitarbeiter des Jugendamtes Mettmann begleitet. Gemeinsam sollen für das Kind neue Lebensperspektiven entwickelt werden.

Die Kinder streben laut Jugendamtsleiter Paas in ihrem Bindungsverhalten danach, wichtige soziale und emotionale Entwicklungen nachzuholen. In diesem Prozess brauchen sie Bezugspersonen, die ihnen eine Chance geben, sich und anderen zu vertrauen. Pflegeeltern sollten neben Geduld auch die Fähigkeit besitzen, mit Rückschritten sorgsam und verantwortungsvoll umzugehen.

Bei dieser nicht immer leichten Aufgabe erhalten Pflegeeltern Unterstützung von der Stadt. Wer Freude am Zusammenleben mit Kindern und Einfühlungsvermögen in die besonderen Bedürfnisse hat, aufgeschlossen ist und für die Lebensbedingungen und Problemlagen sozial benachteiligter Menschen Verständnis aufbringt, über Humor und Zuversicht verfügt, viel Zeit hat, konfliktfähig, belastbar und bereit ist, mit dem Pflegekinderdienst des Jugendamtes zusammenarbeiten, sollte sich bei der Stadt melden. Jugendamtsleiter Paas sagt: „Einen gesicherten Lebensunterhalt, ausreichend Wohnraum und ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintrag setzen wir voraus.“

Die Zukunft von Kindern in Pflegefamilien wird sorgfältig geplant und gestaltet. Dazu spricht der Pflegekinderdienst mit künftigen Pflegeeltern über ihre genauen Vorstellungen vom Zusammenleben mit einem Kind. Was traut man sich zu? Wo liegen die Grenzen? Welche Unsicherheiten, Ängste und Erwartungen gibt es? Diese Fragen können in Vorgesprächen geklärt werden.