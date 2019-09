Mettmann : „Das Handwerk genießt wieder hohes Ansehen“

Beim Tag des Handwerks wurde für die betriebliche Ausbildung junger Menschen geworben, die viele Möglichkeiten eröffnet.

Er unterstrich, dass die Ausbildung in einem Handwerksberuf keine Einbahnstraße sei und zeigte Wege der Fortbildung auf, die mit einer erfolgreichen abgeschlossenen Ausbildung möglich sind. Nach dem Gesellenbrief könnten die jungen Leute in ihrem erlernten Beruf arbeiten und dort ihre Fertigkeiten einsetzen. Sie hätten in einer Zeit, in der Handwerker händeringend gesucht würden, einen gesicherten Arbeitsplatz. Wer sich weiter fortbilden möchte, kann die Meisterschule besuchen. „Mit dem Meisterbrief werden sie im Handwerk als Führungskraft mit großer fachlicher und personeller Verantwortung eingesetzt“, betonte der Kreishandwerksmeister. Der Meisterbrief habe mittlerweile eine so hohe Bedeutung, dass er zur direkten Aufnahme eines Studiums berechtigt. „Es gibt immer mehr Junge, die über diesen Weg eine Hochschule besuchen“, berichtete Grünendahl. Zugleich erklärte er, dass die Handwerksbetriebe, die viel Energie und finanziellen Aufwand in die Ausbildung stecken, ein großes Interesse daran hätten, die ehemaligen Azubis in ihrem Betrieb zu halten.