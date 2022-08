Freizeit in Mettmann : Das Hallenbad bleibt zwei Wochen länger geschlossen

Mettmann Mehrere Wochen nach anderen Städten und mit Blick auf die im Umweltausschuss zu erwartendende Kritik verkündet nun auch Mettmann die ersten Sparmaßnahmen. Erster Ort für Energiesparmaßnahmen: das Hallenbad.

Sparen in Düsseldorf : Das Außenbecken am Rheinbad wird geschlossen

Ute Vogt, die Präsidentin der Deutschen-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG), geht davon aus, dass es in Deutschland zwei „Schuljahrgänge gibt, die nicht schwimmen können“. Frank Rabe, Generalsekretär des Schwimmverbands NRW, bezifferte die Zunahme an Nichtschwimmern am Ende der Grundschule in NRW durch den Lockdown auf 42.000. Deshalb fordern der Landessportbund NRW, der Deutsche Olympische Sportbund und der Kreissportbund: „Sporthallen und Bäder müssen weiterhin geöffnet bleiben.“ Um diese Defizite aufzuholen und die Schwimmfähigkeit der Kinder zu verbessern, öffnet die Stadt das Hallenbad bewusst zu Beginn der Herbstferien.