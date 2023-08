Termin für Filmfreunde Zweitägiges Kinofest in Mettmann

„Deshalb haben wir auch ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt“, blickt Julian Rüttgers ins Programm. Das besteht aus Klassikern und Lieblingsfilmen, die schon länger nicht mehr in den Lichtspielhäusern liefen, und Previews sowie Blockbustern in ukrainischer Version. „Wir haben alle Zuschauer verloren“, bilanziert Julian Rüttgers die Jahre der Pandemie. Mit dem Wochenende, an dem an der Düsseldorfer Straße quasi nonstop Filme laufen, sieht er die Chance, ein paar verlorene Kinoseelen weg vom Laptop und Streamingdienst zurück an die große Leinwand zu bringen. Das Erlebnis aus Bild und Ton gibt es nur im Kino, umschreibt er die technischen Finessen der Weltspiegel-Säle. Besonders profitieren jene vom günstigen Ticket, die einen Animationsfilm sehen – in Mettmann bewegt sich dann der Kinosessel mit. Das kostet normalerweise seinen Preis.