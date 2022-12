Darc-Ortsverband Neandertal im Einsatz Mettmanner Funkamateure bilden Kids aus

Alpha, Bravo, Charly, Delta und Echo sind für den Funker der Einstieg ins Alphabet. Welche Rolle auch X-Ray, Yankee und Zulu dabei spielen, können interessierte junge Leute jetzt lernen. Der Darc-Ortsverband Neandertal R09 bringt den Nachwuchs jetzt verstärkt auf Sendung, am sogenannten Kids Day „haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen weltweit über Funk Kontakt aufzunehmen“, lädt Guido Grüttner, Vorsitzender des Ortsverbandes Mettmann, ein. Dieser spezielle Schnuppertag für den Nachwuchs findet Samstag, 7. Januar, ab 16 Uhr in der Clubstation in der Musikschule Mettmann an der Düsseldorfer Straße 14 A statt.