Unterstützung in Mettmann Dank Caritas auf den ersten Arbeitsmarkt

Niels Nowak von der Caritas Beschäftigungsförderung und für das Projekt AGH verantwortlich, erläutert zusammen mit Thomas Rasch die Bedingungen für die Durchführung. Beide loben die gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und sprechen davon, dass die Erfolgsquote, also die Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt, bei rund 25 Prozent liege. „Das ist für mich eine Quote, die sich sehen lassen kann und die deutlich macht, dass der Weg für die Teilnehmenden in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis vermittelt zu werden, in die richtige Richtung führt“, bemerkt Rasch. Niels Nowak macht aber auch deutlich, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. „Wir erhalten vom Jobcenter die notwendigen finanziellen Mittel, um die AGH durchführen zu können. Ohne diese Förderung könnten wir die Maßnahme gar nicht stemmen. Leider verstärkt sich der Trend, dass Bund und Land ihre Fördergelder immer mehr zurückschrauben und auch die Arbeitsagentur mit ihrem finanziellen Mittel haushalten muss. Das kann sich auf die Förderung der AGL negativ auswirken.“ Derzeit stehen die notwendigen Mittel zur Verfügung – was die Zukunft betrifft, bleibt zu hoffen, dass diese wichtige und in der Praxis bewährte AGH-Maßnahme weiter gefördert werde.