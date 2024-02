Kriminalität in Mettmann Da spricht ein falscher Polizist aus dem Handy

Ein 82 und 84 Jahre altes Paar ist knapp einem Telefonbetrug entgangen Das berichtet die Polizei. Gegen 10 Uhr erhielt eine 82-jährige Mettmannerin den Anruf eines Mannes, der sich als Polizist ausgab. Er teilte mit, dass in der vergangenen Nacht in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Täter hätten zudem die Wertgegenstände aus dem Bankschließfach entwendet. Deshalb vermute die Polizei, dass auch die Spareinlagen der Mettmannerin nicht mehr sicher seien. In dieser Schocksituation befragte der Anrufer die Mettmannerin nach Wertgegenständen und bot eine „amtliche Verwahrung“ an. Dies nahm die Seniorin dankend an. Gemeinsam mit ihrem 84-jährigen Ehemann begab sie sich zu ihrer Hausbank und holte ihre Spareinlagen aus dem Schließfach. Während des andauernden Telefonates mit dem Betrüger kamen dem Ehepaar Zweifel an der Echtheit des Anrufs. Deshalb suchten sie nach dem Bankbesuch persönlich die Polizeiwache Mettmann auf. Dort konnte der Betrugsversuch aufgedeckt werden. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm. Die Spareinlagen wurden an die Hausbank zurückgegeben. Die Polizei warnt eindringlich vor den Maschen der Betrüger.