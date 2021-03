Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Fall unter Flüchtlingen in Mettmann : Quarantäne für Unterkunft Seibelstraße

Die Flüchtlingsunterkunft an der Seibelstraße ist mit Zäunen abgesperrt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann In der städtischen Flüchtlingsunterkunft an der Seibelstraße ist ein Coronafall aufgetreten. Wie die Stadt mitteilt, müssen die 68 Bewohner in Quarantäne.