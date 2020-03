Paare in Mettmann müssen umplanen : Corona durchkreuzt Hochzeitspläne

Paare in Mettmann müssen umplanen

Mettmann Angesichts des Corona-Virus müssen viele Paare ihre Feste absagen – auch etliche Unternehmer müssen umplanen.

Auch Dana Maureen Shephard und ihr Verlobter Angelo Hardt mussten diese Entscheidung treffen. „Zuerst haben wir die Lage belächelt“, erinnert sich Shephard, als nach Karneval die Berichterstattung über das Virus und den ersten Fall im Kreis Heinsberg entbrannte. „Wir waren anschließend sogar noch beim Floristen und Caterer und dachten, so schlimm kann das nicht werden.“ Wurde es dann aber doch.

Quote Nach Angaben von Statista haben im vergangenen Jahr im April rund 27.000 und im Mai rund 48.000 Paare geheiratet.

Am 16. März saßen Shephard und ihr Partner auf dem Sofa in ihrer gemeinsamen Wohnungen und mussten die traurige Nachricht an die rund 90 Gäste verschicken: Das Fest wird abgesagt. „Wir haben die Entscheidung vorsorglich getroffen, denn es soll sich auch keiner der älteren Verwandten bei dem Fest anstecken – es soll einfach keinen faden Beigeschmack geben“, sagt sie.