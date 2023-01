Bach-Musik in Kirche Flötistin Annie Laflamme gibt Konzert in Mettmann

Wieder einmal will das Gründungsmitglied des renommierten Ensembles „Compagnia di Punto“ neue Wege auf alten Instrumenten beschreiten. Diesmal werden die Bach-Kantaten „Ich armer Mensch, ich Sündenknecht“ BWV55 und BWV82a sowie die wunderschöne Suite in h-Moll zu hören sein, interpretiert von der Compagnia di Punto, Tenor Henning Jendritza, dem Vokalensemble St. Lambertus und Laflamme an der Traversflöte.