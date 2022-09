Mettmann : VHS-Kursus Comics zeichnen

Comics zu zeichnen kann jeder in der VHS lernen. Foto: Sammlung Reichelt und Brockmann, Hamburg

Mettmann Sie sind tierische Helden und ein spannendes Thema der Populärgeschichte im 20. Jahrhundert: Comic-Helden. Ein eigener Kosmos mit eigenen Figuren soll jetzt in der VHS Mettmann entstehen.

Vielleicht weht beim Angebot „Comiczeichnen“ ein Hauch von Entenhausen durch die VHS, gelten Floyd Gottfredson, Al Taliaferro und Carl Barks doch als geniale, einfallsreiche und talentierte Schöpfer von Mäusen und Enten sowie deren eigenen Welten. Vermittelt werden soll jungen Leuten im Alter von sechs bis 12 Jahren im Kursus, der Dienstag, 13. September, beginnt, wie Comicfiguren und ganze Strips entstehen. Spezifische Begriffe wie Sprechblase, Flüsterblase, Denkblase, Speedline, Soundword oder Panel werden ebenso erarbeitet wie Bilddramaturgie und die Darstellung von Bewegungsabläufen im Comic. Am Ende des Kurses soll das eigene Comic-Heft entstehen. Die Veranstaltung findet fünfmal dienstags jeweils von 16.30 bis 18 Uhr im VHS-Haus, Düsseldorfer Straße 14a, statt. Eine schriftliche Anmeldung (F9260) ist notwendig, der Kursus kostet 42 Euro. Weitere Informationen per E-Mail an info@vhs-mettmann.de, über die Homepage www.vhs-mettmann.de und telefonisch unter 02104-13920.