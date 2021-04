Lärm und Müll nerven im Comberg-Park

Mettmann Ärger in der Idylle: Einer der schönsten Parks in Mettmann war in den ersten warmen Nächten des Jahres Ziel für Partygänger. Mit ihnen kamen nächtlicher Lärm und Müll am anderen Morgen. Das Ordnungsamt will nichts tun.