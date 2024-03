Termin in Mettmann Referent für Friedensfragen spricht über Ukraine-Krieg

(RP/am) Seit nun zwei Jahren dauert schon der Krieg in der Ukraine, der mit dem Angriff Russlands am 24. Februar 2022 begann. Doch der Konflikt schwelte schon länger. Clemens Ronnefeldt, seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, wird auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde am 6. März um 19 Uhr im Haus der Begegnung, Vogelskamp 120, über den Ukraine-Krieg sprechen.