Mettmann Projektchor 60plus ist bühnenreif

Und wie alle anderen Singgemeinschaften ist die Gruppe nicht begrenzt, sondern heißt weitere Menschen, die Lust am Gesang haben und Chorarbeit als Mannschaftssport verstehen, also regelmäßig mitproben möchten, willkommen. „Mit einem besonderen Chorprojekt möchte der Mettmanner Chor 60+ interessierte Sängerinnen und auch Sänger auf sich aufmerksam machen“, weiß Röttger. Der Chor erarbeitet als Projekt die „Messe breve“ No. 7 von Charles Gounod. „Die geniale Schlichtheit dieser vierstimmigen Messe im entsprechenden romantischen Gestus schafft eine beeindruckende musikalische Ausdruckstiefe und wird ohne Solisten nur mit Orgelbegleitung aufgeführt.“ Der Chor ist nun bühnenreif und plant Aufführungen in Haan-Gruiten und Mettmann zu folgenden Terminen: Sonntag, 30. April, 10 Uhr, in St. Nikolaus, Haan Gruiten sowie Sonntag, 21. Mai, 11.30 Uhr bei der „Heiligen Familie“, Mettmann. Geprobt wird mittwochs, 11 bis 12.30 Uhr, an der Kirche Freiheitstraße, alle Infos hat Inge Behrens via E-Mail an inge.behrens@gmx.net oder unter Telefon 02104-53460.