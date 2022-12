Politik in Mettmann Check der Auftragsvergabe für den Blotschenmarkt

Die Wählergemeinschaft M.U.T. will die freihändige Auftragsvergabe rund um den diesjährigen Jubiläums-Blotschenmarkt überprüfen lassen. Hierzu hatte die ehemalige Linke zur Ratssitzung eine Reihe von Fragen an die Verwaltung gestellt. In den Antworten der Stadt heißt es: „Das Erfordernis, dass Rechnungsprüfungsamt (RPA) vorher in die Auftragsvergabe einzubeziehen, wurde und wird nicht gesehen. Das RPA sieht – nach aktueller Auskunft – eine Prüfpflicht erst bei einer Vergabe über einer Wertgrenze von 50.000 Euro netto als gegeben an.“