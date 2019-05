Mettmann : CDU will Netztrennung aufheben

CDU will Netztrennung aufheben

Die Bezirksregierung soll prüfen, ob in diesem Fall Fördergelder zurückgezahlt werden müssen.

Konkret will die CDU Autofahrern die Möglichkeit eröffnen, durch die Breite Straße und Flintropstraße die beiden Tiefgaragen der Kreissparkasse und der Neanderthal-Passage anzusteuern. Die Autofahrer sollen die Tiefgaragen über Schwarzbachstraße in Richtung Nordstraße wieder verlassen, also Einbahnstraßenverkehr für den Individualverkehr auf der Breite Straße und Flintroptraße. Die Zufahrt zu den Parkhäusern soll zeitlich begrenzt von Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr erfolgen. „Damit wollen wir den Menschen aus Mettmann-Süd und aus anderen Stadtteilen die Möglichkeit eröffnen, die Tiefgaragen anzufahren“, sagt Ute Stöcker (CDU).