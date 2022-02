Politik in Mettmann : CDU und SPD kritisieren Etatkritik

Mettmann Bund der Steuerzahler bleibe zu unkonkret und berücksichtige die lokale Lage nicht. Sobald die von der Stadt beauftragten Berater Ende Februar ihre Sparliste vorlegen, soll die Haushaltsdiskussion beginnen.

SPD-Fraktionschef Florian Peters erinnert in seinem Schreiben daran, dass die SPD das Projekt der „strategischen Haushaltkonsolidierung“ initiiert hat. Er hätte sich einen Hinweis darauf gewünscht, woher die Finanzmisere in Mettmann kommt. Seit Jahrzehnten sei die Finanzierung der Kommunen durch Land und Bund unzureichend. Es wurden neue Aufgaben auf die Städte übertragen, ohne für eine ausreichende Finanzierung zu sorgen. Zudem erkenne der Bund der Steuerzahler die „in den vergangenen Jahren bereits getätigten Konsolidierungsbemühungen“ nicht an. Auch Peters vermisst konkrete Sparvorschläge des Steuerzahlerbundes: „Die von Ihnen ebenfalls kritisierte Erhöhung der kommunalen Schulden ist insbesondere der lange überfälligen Investitionstätigkeit in wichtige Zukunftsaufgaben geschuldet.“ Es sei kontraproduktiv, noch vor Beginn der eigentlichen Haushaltsberatungen über „massive Steuererhöhungen zu spekulieren“.