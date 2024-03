Politik in Mettmann „Wir müssen den Masterplan Schulen gründlich hinterfragen“

Mit einer Woche Abstand zur Ratssondersitzung am vergangenen Dienstag hat der Vorsitzende der größten Ratsfraktion in Mettmann, Fabian Kippenberg (CDU), auf die Erkenntnisse aus der Debatte hingewiesen. Dazu gehöre, dass die Prognosen aus dem Masterplan Schulen noch einmal gründlich hinterfragt werden sollten. „Der Masterplan Schulen ist ein sehr guter Rahmen. Aus ihm konnten wir die dringend notwendigen Ad hoc-Maßnahmen ableiten und so Schulprojekte im Gesamtwert von zehn Millionen Euro auf den Weg bringen“, sagt Kippenberg. Doch dass ein Gebäude für eine achtzügige Gesamtschule Auf dem Pfennig entstehen soll, zieht der Christdemokrat „angesichts der aktuellen Anmeldezahlen“ stark in Zweifel.