Politik in Mettmann CDU-Fraktion sucht Gespräch mit Bürgerverein Metzkausen

Die CDU-Fraktion und der Bürgerverein Metzkausen wollen sich möglichst in der kommenden Woche treffen, um über die geplante Flüchtlingsunterkunft in der Grundschulturnhalle von Metzkausen zu sprechen. CDU-Fraktionschef Fabian Kippenberg hat am vergangenen Montag auf die Generalkritik des Bürgervereins an der verschleppten, nur bruchstückhaften und viel zu späten Information durch die Verwaltung und die Politik mit einer eigenen Mail geantwortet.