Politik in Mettmann : CDU empfiehlt Sparbeitrag der Politik

Politik in Mettmann

Mettmann Die Christdemokraten wollen den nächsten Rat und die Mittel für Fraktionen schrumpfen. Im Kita-Bereich soll mit Sparbeschlüssen auf die Vorgaben und dem Bund und dem Land NRW gewartet werden.

Vor der für Mittwoch und Donnerstag angesetzten Ratsdiskussion zur Haushaltskonsolidierung hat sich die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sie warnt in der Spardiskussion vor Schnellschüssen bei den Elternbeiträgen für Kitas und der Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder. Zunächst sollten Entscheidungen des Bundes und der des Landes NRW zu dem Thema abgewartet werden. So habe Schwarz-Grün in Düsseldorf beschlossen, auch das dritte Kita-Jahr beitragsfrei zu stellen. Hierbei sei offen, wie die Kommunen vom Land entlastet werden.