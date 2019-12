Traditionelle Feier : Caritas-Wohnungslosenhilfe feiert Advent

Mettmann Ehrenamtliche Helfer ermöglichen das Fest mit 130 Gästen im Kaplan-Flintrop-Haus.

In festlichem Rahmen, an hübsch dekorierten Tischen konnten die Klienten der Wohnungslosenhilfe, die vom Caritas-Verband geleitet wird, im Kaplan-Flintrop-Haus die traditionelle Adventsfeier genießen. Klaus Gärtner, der Fachdienstleiter für Wohnungslosenhilfe, zeigte sich dankbar, dass es jedes Jahr immer wieder Sponsoren gebe, die die notwendige Finanzierung dieses besonderen Tages sicher stellen. Gut 130 Teilnehmer hatten sich im großen Saal des Pfarrheims versammelt und durften sich auf ein tolles Brunchbuffet freuen.

In diesem Jahr hatte sich Stefan Räker, der Schützenkönig des vergangenen Jahres und gelernter Koch, darangemacht, mit vielen helfenden Händen dieses großartige Buffet zu zaubern. Es gab warme und kalte Speisen, Salate und andere Leckereien. Stefan Räker hatte schon während seines Amtsjahres als Schützenkönig 2018/19 in den Räumen der Wohnungslosenhilfe an der Lutterbecker Straße gekocht, denn soziales Engagement gehört zu den vornehmsten Pflichten der Schützenbrüder.