Wunschbaum in der Kreissparkasse in Mettmann : Eine Tanne voller Sehnsüchte

Wunschbaum in der Kreissparkasse in Mettmann

Mettmann 265 Wünsche hängen dieses Jahr am traditionellen Weihnachtsbaum, den Caritas und Sparkasse gemeinsam aufstellen. So viele Wünsche gab es zuvor nie. Erstmals wird die Wunschaktion unter Corona-Bedingungen realisiert.

Spielsachen, eine Bratpfanne, ein Friseurbesuch oder Drogerie-Gutscheine: „Die Wünsche sind sehr bescheiden“, fasst Thomas Rasch, Caritas-Bereichsleiter und verantwortlich für die Wunschbaumaktion, die Vielzahl der Sehnsüchte zusammen. „Das sind sie aber in jedem Jahr. Allerdings hatten wir noch nie so viele Wünsche wie dieses Mal.“

Rekordverdächtige 265 Wünsche sind es, die zum Teil auf bunten Wunschzetteln den großen Weihnachtsbaum in der Kreissparkasse am Jubiläumsplatz schmücken. „220 waren es im vergangenen Jahr“, berichtet Rasch. „Und wir haben mal mit 80 Wünschen angefangen.“

Mitmachen Wer mag, nimmt sich einen Wunschzettel, besorgt das Geschenk und gibt es verpackt bis zum 11. Dezember in der Kreissparkasse am Jubi ab.

Das war vor elf Jahren, als die Caritas zusammen mit der Sparkasse zum ersten Mal den Wunschbaum aufstellte. Bedürftige Mettmanner jeden Alters haben so die Möglichkeit, sich etwas zu Weihnachten zu wünschen. Die Wünsche sollten einen Geldwert von 15 bis 20 Euro nicht überschreiten. „Es kommt immer wieder vor, dass auch sehr viel mehr Geld investiert wird“, weiß Thomas Rasch. „Das ist sehr schön für den Empfänger, aber es gab auch schon den Fall, dass bei Geschwistern das eine Kind ein großes Geschenk bekommen hat und das andere eben nicht.“ Der Caritas-Bereichsleiter bittet daher darum, sich an die vorgegebene Geldangabe zu halten.

„Helfen ist ganz einfach“, sagt Thomas Döring, Gebietsdirektor der Kreissparkasse. „Wer mag, nimmt sich einen Wunschzettel, besorgt das Geschenk und gibt es verpackt bei uns bis zum 11. Dezember ab.“ Dieses Jahr werden die Wunschzettel Corona-bedingt auch auf der Litfaßsäule am Eingang der Sparkasse zu finden sein. „Wir haben ja momentan nur die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl an Kunden in unseren Räumlichkeiten zu empfangen, da mussten wir uns Alternativen überlegen“, erläutert Marktbereichsleiterin Heike Hildebrandt. „Corona hat in diesem Jahr so viele Dinge unmöglich gemacht – aber an unserem Wunschbaum wollten wir unbedingt festhalten.“