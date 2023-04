Gedenken in Mettmann Historische Wanderung zum Hellen Schatten

Für Dienstag, 9. Mai, ist eine „Wanderung zu den Spuren der Gräuel des Nationalsozialismus im Neandertal“ vorgesehen. Die historische Führung übernimmt Fred Sackel, interessierte Teilnehmer treffen sich um 18.30 Uhr am Wanderparkplatz Seniorenheim P4 an der Talstraße 185, in Höhe des Zubringers zur Bundesstraße B7. Die Wanderung endet am Mahnmal „Helle Schatten“ am Neanderthal-Museum – voraussichtlich gegen um 20 Uhr.