Senioren in Mettmann : Caritas-Altenstift ist wichtiger Dreh- und Angelpunkt in Süd

Mettmann Der Namenspatron des am 1. April 1981 eröffneten Hauses ist der heilige Vinzenz von Paul. Er gilt als Begründer der neuzeitlichen Caritas. Die nach ihm benannte Einrichtung in Mettmann Süd feiert 40-jähriges Betsehen.

Der Namenspatron des im April 1981 eröffneten Hauses ist der heilige Vinzenz von Paul. 1581 in Pouy, dem heutigen St.-Vincent-de-Paul in Frankreich, geboren, widmete er sein Leben bedingungslos anderen. Das Jubiläum der gleichnamigen Einrichtung an der Schumannstraße ist durch die Pandemie und die Ausgangssperre etwas aus dem Blick geraten. Dennoch: 40 Jahre nach dem Bau des Pflegeheims im Quartier Süd, mit knapp 100 Plätzen für pflegebedürftige Senioren, mit zwölf Gästen in der Tagespflege mit 24 seniorengerechten Mietwohnungen, zieht der Caritasverband eine positive Bilanz.