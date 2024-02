Engagement in Mettmann Extremen Parolen Paroli bieten

Plötzlich sitzt ein Extremist mit am Tisch. Unvermittelt tauchen rassistische, menschenverachtende Parolen im Party-Gespräch auf. Damit in solchen Situationen erst gar keine Sprachlosigkeit aufkommt, bietet die Caritas einen Workshop an. Gemeinsam mit der Aktion Neue Nachbarn im Erzbistum Köln lädt die „Kampagne vielfalt. viel wert.“ im Fachdienst für Integration und Migration des Caritasverbands ein. Der Titel lautet: „Parolen-Paroli“. Am Dienstag, 27. Februar, um 18.30 Uhr treffen sich Interessierte in der Stadtbibliothek Mettmann, Am Königshof 13. Die Teilnehmenden werden gestärkt, sich in Diskussionen und Alltagssituationen gegen extremistische und menschenfeindliche Aussagen zu positionieren.