Kultur in Mettmann Band „C.A.P.“ verleiht Gedichten eine schöne Melodie

Lyriklieder präsentieren die Musiker nicht zum ersten Mal. Es gibt rockige Einflüsse, aber auch Jazz und andere. Nachdem die Lyriklieder im November 2015 in der St. Nikolauskirche in Wattenscheid mit zwei grandiosen Konzerten ihren Anfang genommen haben, spielte die Band C.A.P. infolge nicht nur in besonderen Örtlichkeiten wie zum Beispiel dem Wasserschloss in Herten oder auf Schloss Burg in Solingen, sondern auch zweimal beim Bochumer Musiksommer und im letzten Jahr sogar bei Bochum Total, einem großen Musikfestival, das in der Innenstadt von Bochum stattfindet.